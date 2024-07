PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INAUGURA CICLOFAIXA DE LAZER E PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DOS LAGOS NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura neste sábado, dia 20 de julho, às 8h, a Ciclofaixa de Lazer e a nova pista de caminhada do Parque dos Lagos. A nova via para ciclistas vai funcionar aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h.

A entrega da ciclofaixa (faixa vermelha) e pista de caminhada (faixa azul) do Parque dos Lagos faz parte da programação em comemoração aos 70 anos de Jaguariúna e vai contar com a presença do prefeito Gustavo Reis.

Para facilitar o fluxo da Ciclofaixa de Lazer, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana alterou o sentido das vias no entorno do Parque dos Lagos. A medida é válida a partir deste sábado.

As seguintes vias atuais que possuem mão-dupla de direção passarão a ter mão-única:

Praça Basaglia – entre a R. Eduardo Tozzi e R. Antonio de A. Fernandes; Praça Basaglia – entre a R. Maranhão e a R. Souza; Praça Basaglia – entre a R. Eduardo Tozzi e a R. Pinto Catão; Rua Pinto Catão – em frente à UBS, entre a Praça Basaglia e R. Amazonas e Praça Gomes – entre a R. Amazonas e R. Eduardo Tozzi.

Ainda segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, nos dias e horários de funcionamento da Ciclofaixa de Lazer, nos sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h, será proibido o estacionamento de veículos nessas vias.

Foto: Divulgação / Mobilidade Urbana