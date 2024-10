PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INAUGURA ETAs 5 E 6 E NOVO RESERVATÓRIO NO CAPOTUNA

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou na manhã desta segunda-feira, dia 28 de outubro, as estações de tratamento de água (ETAs) 5 e 6, localizadas na sede do Departamento de Água e Esgoto (DAE), e o quarto reservatório de água no bairro Capotuna. As obras integram um pacote de investimentos em abastecimento e saneamento que somam mais de R$ 20 milhões e já estão em pleno funcionamento.

As duas novas ETAs ampliam em quase 60% a capacidade de abastecimento de Jaguariúna, com 270 litros por segundo, suficientes para abastecer uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Já o Reservatório 4 no bairro Capotuna possui 1,2 milhão de litros e, em conjunto com o Reservatório 3, também construído na atual gestão, dobra o volume de armazenamento para 5 milhões de litros no centro de reservação de água do Capotuna, que possui outros dois reservatórios. No total, agora são quatro dispositivos de armazenamento.

As cerimônias de inauguração das ETAs e do reservatório, realizadas em sequência, contaram com as presenças do prefeito Gustavo Reis, da vice-prefeita, Rita Bergamasco, do secretário municipal de Meio Ambiente, Matheus Herrmann, e do presidente da Câmara de Jaguariúna, Romilson Silva, além dos também vereadores Afonso Lopes Silva e Francisco de Souza Campos, de outros secretários municiais e de familiares de homenageados que dão nome às obras entregues.

A ETA 5 recebeu o nome de “Sebastião Liberato Serafim”. A ETA 6 passa a se chamar “Edgard Penteado”. Ambos foram servidores públicos municipais e dedicaram seu trabalho à área de saneamento e abastecimento da cidade. Sebastião foi um dos pioneiros no serviço do DAE, tendo construído as primeiras tubulações de abastecimento, e Edgard atuou por muitos anos na área administrativa do departamento.

Já o Reservatório 4 recebeu o nome de “Odilon Mazzotti”, um ambientalista que se dedicou por muitos anos à preservação do Rio Jaguari, onde Jaguariúna faz a captação de água para abastecimento da cidade.

“Hoje também é o Dia do Funcionário Público, a quem eu agradeço muito, em especial a dois deles, que fizeram história na área de meio ambiente, Edgard Penteado e Sebastião Serafim. Eles ficam imortalizados com seus nomes nessas obras. As duas novas ETAs representam um aumento de 50% na nossa capacidade de tratamento. Jaguariúna tinha quatro ETAs e agora conta com seis. E não adianta tratar água se não tiver onde armazenar, por isso fizemos mais dois reservatórios. São mais de R$ 20 milhões de investimentos. Água é um desafio para todos os municípios, mas nós nunca deixamos de investir. Parabéns ao secretário Matheus e a toda equipe do DAE”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“Quero agradecer ao prefeito Gustavo e a toda a equipe do DAE, que não mediram esforços para nos ajudar nessas obras tão necessárias para a cidade”, disse a vice-prefeita, Rita Bergamasco, que também foi secretária de Meio Ambiente.

“O Gustavo precisava encerrar o mandato com chave de ouro com essas inaugurações. O saneamento é sempre um desafio, a cidade cresce e exige cada vez mais investimentos”, completou o secretário Herrmann.

INVESTIMENTOS

A Prefeitura de Jaguariúna já investiu no setor mais de R$ 20 milhões desde 2021 em várias ações e obras. Além das ETAs 5 e 6 e dos dois novos reservatórios do Capotuna, também foi instalado um sofisticado software de telemetria que possibilita o acompanhamento e a gestão, em tempo real, de todo o sistema hídrico e de abastecimento do município, além da construção da nova canaleta de alimentação de água bruta, da instalação da cabine de energia da ETA, da reforma do prédio do DAE e do novo bombeamento do Capotuna, entre outras obras.

Fotos: Ivair Oliveira