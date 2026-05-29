PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INAUGURA PRIMEIRA UBS NO BAIRRO NASSIF

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou, na manhã desta sexta-feira, 29 de maio, a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Nassif, denominada UBS Iveti Theodoro Malachias. A cerimônia reuniu autoridades municipais, familiares da homenageada e moradores da região, marcando a entrega de mais um importante equipamento público voltado ao fortalecimento da atenção básica. Com a nova unidade, a cidade passa a contar com 13 UBSs em funcionamento.

Localizada na Rua Vigato, esquina com a Rua Lanzone, a unidade foi construída por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. A expectativa é que o novo equipamento atenda um público de aproximadamente 5.000 pessoas, beneficiando diretamente os moradores dos bairros Nassif, Chácara Primavera, Chácara Panorama, Jardim Dona Irma e Jardim Primavera.

Durante a cerimônia, o prefeito Davi Neto destacou que o maior investimento de Jaguariúna é na saúde e fez questão de enaltecer o trabalho dos servidores públicos na ponta do atendimento. Ao se dirigir à nova equipe da UBS Nassif, o prefeito pediu que o legado de Dona Iveti seja a bússola do dia a dia.

“A saúde de Jaguariúna é feita por vocês, que se dedicam de manhã, à tarde e à noite para dar um serviço de qualidade e humanizado. A Dona Iveti não se limitava à sua função, ela ia além para entender a dor e a necessidade das pessoas. Esse time foi escolhido a dedo. Que vocês abracem a nossa população e que o nome da Iveti vá muito além de uma placa, mas que brilhe e reverbere no acolhimento de toda a região do Nassif. O maior legado da nossa gestão é a humanidade”, enfatizou o prefeito Davi Neto.

A importância dessa entrega também foi enfatizada pela Conceição Camilo, secretária de Saúde, que destacou o papel da atenção primária. “A entrega dessa unidade simboliza o compromisso da gestão municipal com uma saúde mais próxima das pessoas e preparada para acolher. Investir na atenção primária é investir na prevenção, no acompanhamento das famílias e na melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou Conceição. “Quando existe planejamento, responsabilidade e compromisso verdadeiro com as pessoas, o investimento público se transforma em qualidade de vida”, completou.

A emoção e o compromisso com o desafio deram o tom das falas das profissionais de saúde. Para a equipe, a prioridade é o acolhimento. Para eles, o foco é o atendimento humanizado e a sensação de aconchego que a população espera. O orgulho de atuar na linha de frente também foi celebrado pelas demais profissionais. “Poder ajudar as pessoas na hora da dor traz muito orgulho e a sensação de missão cumprida”, destacaram.

Homenagem e Legado

O momento mais emocionante da cerimônia foi o pronunciamento de Kátia Maria Malachias da Silva, uma das filhas de Iveti Theodoro Malachias, que falou em nome das irmãs Cristina, Márcia, Sílvia e Rosa. Com a voz embargada, ela expressou a gratidão de toda a família pela eternização do nome de sua mãe no novo espaço.

“Nossos corações se enchem de emoção. Ver o nome da nossa mãe eternizado nesta UBS é como presenciar todo o amor, cuidado e dedicação que ela espalhou pela vida continuarem vivos entre nós. Ela foi uma mulher simples, mas gigante em amor, sempre pronta para acolher, ajudar e cuidar de todos ao seu redor. Não poderia existir homenagem mais bonita do que ter seu nome em um lugar que representa exatamente isso: o cuidado com a vida”, declarou a filha.

Estrutura moderna e atendimento humanizado

Com 251 metros quadrados de área construída, a UBS Nassif foi projetada para garantir conforto e agilidade. O atendimento à população começa já na próxima segunda-feira (1º), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, oferecendo acompanhamento de gestantes, crianças, adultos e idosos, além de visitas domiciliares.

A infraestrutura conta com recepção e sala de espera, consultórios médicos gerais e ginecológico, espaço dedicado para telemedicina, sala de curativos, sala de procedimentos e uma farmácia climatizada. O prédio é totalmente acessível, com sanitários adaptados para pessoas com deficiência.

O local dispõe ainda de sala de reunião, espaço para arquivo de protocolos, copa, vestiário para funcionários e dependências de apoio técnico, garantindo um ambiente adequado tanto para o acolhimento dos pacientes quanto para a rotina dos servidores.

Fotos: Diego Monarin