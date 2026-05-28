GCM recupera veículo furtado em Artur Nogueira após cerco em Santo Antônio de Posse

Condutor tentou fugir da abordagem no bairro Bela Vista, mas o automóvel acabou atolando durante a tentativa de fuga

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse recuperou, na tarde desta quarta-feira (27), um veículo furtado horas antes na cidade de Artur Nogueira.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada pela Central de Operações após a informação de que o veículo havia entrado em Santo Antônio de Posse pela região do distrito de Martim Francisco. Diante do alerta, as viaturas de plantão iniciaram patrulhamento e fecharam possíveis rotas de saída da cidade.

Durante as buscas pelo bairro Bela Vista, os guardas visualizaram um automóvel com as características informadas. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas acabou atolando o veículo devido às condições irregulares do terreno.

A equipe realizou a abordagem e, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem. O veículo foi confirmado como produto de furto.

Após a ocorrência, o condutor foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia de Jaguariúna para as providências cabíveis.

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