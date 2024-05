PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INICIA VACINAÇÃO COM NOVA VACINA CONTRA COVID-19

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira, dia 27 de maio, a vacinação contra a Covid-19 com a vacina XBB, da fabricante Moderna. A cidade recebeu 205 doses do novo imunizante, que já começou a ser administrado na rede pública de saúde.

O público-alvo inclui crianças de 6 meses a 4 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, residentes e trabalhadores de instituições de longa permanência, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, imunocomprometidos, funcionários do sistema prisional, pessoas com comorbidades, jovens em medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, privadas de liberdade, indígenas e quilombolas.

A vacinação ocorre nas unidades básicas de saúde (UBSs) Florianópolis, Nova Jaguariúna, Fontanella, 12 de Setembro, Roseira de Cima, Roseira de Baixo e Miguel Martini, das 7h30 às 15h30, com pausa para almoço. Haverá horário estendido na UBS Florianópolis às terças, quartas e sextas até 19h30, na UBS Nova Jaguariúna às segundas e quartas até 18h30 e na UBS 12 de Setembro às terças e quintas até 19h.

Os adultos que estão fora dos grupos prioritários somente poderão se vacinar com a vacina XBB caso nunca tenham recebido dose anterior de qualquer vacina contra a Covid-19.

A vacina XBB foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 6 de março deste ano e é eficaz contra a subvariante Ômicron XBB.1.5, considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a cepa do vírus mais transmissível até o momento.

A recomendação é de uma dose semestral para pessoas a partir de 60 anos, gestantes, puérperas e imunocomprometidas, e uma dose anual para os demais grupos prioritários.

Quem já recebeu outra vacina contra a Covid-19 em 2024 deve aguardar um intervalo de três meses antes de tomar a XBB. Crianças de seis meses a quatro anos que nunca foram vacinadas devem receber duas doses com intervalo de quatro semanas, e aquelas que receberam doses incompletas precisam completar o esquema.

Pessoas com sintomas gripais ou que foram diagnosticadas com Covid-19 devem esperar quatro semanas para receber a vacina. A vacina contra gripe pode ser aplicada simultaneamente, enquanto a da dengue, neste momento direcionada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, requer um intervalo de 24 horas.

Desde o início do ano, a vacinação contra a Covid-19 foi incluída no calendário vacinal para crianças menores de 5 anos e nos grupos prioritários, fortalecendo a resposta imunológica contra variantes emergentes.

