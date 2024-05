PREFEITURA DE JAGUARIÚNA LANÇA CAMPANHA PARA ARRECADAR DOAÇÕES PARA VÍTIMAS DAS ENCHENTES NO RS

A Prefeitura de Jaguariúna lançou uma campanha para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesse momento, só podem ser doados produtos de higiene pessoal, de limpeza e água potável. A força-tarefa municipal reúne a Assistência Social e outras oito secretarias, além da Defesa Civil.

As doações podem ser feitas a partir desta terça-feira, dia 7 de maio, até sexta-feira, dia 10, nos seguintes pontos de arrecadação, das 8h às 16h:

Centro Cultural

Centro Dia do Idoso

Ginásio do Azulão

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

Parques públicos (Florianópolis e Roseira)

A campanha se encerrará no sábado, dia 11 de maio, com a realização do “Dia D” de arrecadação, no Centro Cultural, das 9h às 14h, quando as doações poderão ser feitas no sistema “drive-thru”. Depois, todos os produtos arrecadados serão enviados ao Rio Grande do Sul.

Até o final da tarde desta segunda-feira, a Defesa Civil havia confirmado 85 mortes no estado em razão das fortes chuvas. Mais de 1,2 milhão de pessoas foram afetadas, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.