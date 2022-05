PREFEITURA DE JAGUARIÚNA LANÇA SERVIÇO ON-LINE PARA PAIS ACOMPANHAREM FALTAS E NOTAS DOS ALUNOS

A Prefeitura de Jaguariúna lançou nesta quarta-feira, dia 11 de maio, o serviço on-line Escola Conectada, que vai possibilitar aos pais de alunos da rede municipal de ensino fundamental (1º ao 9º ano) o acompanhamento em tempo real das faltas dos filhos nas escolas, além dos boletins com as notas e avaliações e comunicados gerais.

O novo serviço estará disponível a partir do próximo dia 23 de maio no aplicativo CCC (Cartão Cidadão Conectado) Jaguariúna, que pode ser baixado gratuitamente nas versões para Android ou iPhone.

Para ter acesso ao serviço, os pais devem abrir o aplicativo CCC Jaguariúna e clicar no ícone “Escola Conectada”. Em seguida, basta informar o número do Cartão Cidadão e o do RA do aluno. A partir de junho, o serviço também estará disponível no portal da Prefeitura de Jaguariúna (www.jaguariuna.sp.gov.br).

Nesta quarta-feira, o “Escola Conectada” foi apresentado aos diretores e assistentes de gestão escolar, que passaram por curso de capacitação para a utilização do novo serviço. O prefeito Gustavo Reis e a secretária de Educação de Jaguariúna, Cristina Catão, participaram do evento.

CIDADE INTELIGENTE

O “Escola Conectada” reforça a gama de serviços públicos digitais disponibilizados à população pela Prefeitura de Jaguariúna. Essas ações contribuem para que Jaguariúna seja a cidade mais inteligente e conectada do país (municípios de 50 mil a 100 mil habitantes), assim eleita por três vezes consecutivas para o ranking Connected Smart Cities, promovido pela consultoria Urban Systems.

Além de aplicativos como CCC Jaguariúna, Buzão na Palma da Mão e Cidadão Online, o município também oferece vários serviços on-line no portal da Prefeitura que facilitam a vida do cidadão, reduzindo a burocracia.