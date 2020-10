Prefeitura de Jaguariúna libera eventos e retomada da Maria Fumaça

A Prefeitura de Jaguariúna publicou na edição desta quarta-feira, dia 14 de outubro, da Imprensa Oficial o decreto municipal que adequa as regras da quarentena da Covid-19 à progressão da região para a fase verde do Plano São Paulo de retomada das atividades no Estado. Entre as medidas estão a liberação dos serviços de cultura, lazer e entretenimento, inclusive a Maria Fumaça com embarques e desembarques no Centro Cultural.

O Decreto Municipal nº 4.227 também prevê que “todos os serviços de atendimento ao público do Município serão retomados a partir de 19 de outubro” e que o os parques públicos serão reabertos desde que a cidade permaneça por 15 dias na fase verde”.

De acordo com o decreto, os serviços de cultura, lazer e entretenimento, inclusive a Maria Fumaça, poderão funcionar, desde que observadas algumas medidas de prevenção, como a utilização máxima limitada a 50% da capacidade do local, mantendo a distância mínima segura entre pessoas; o controle do acesso dos clientes, distanciamento, entre outras.

O decreto ainda permite o funcionamento até as 22 horas dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço e mantém todas as medidas de restrição no atendimento presencial e de prevenção à disseminação do novo coronavírus.

AULAS

Já o Decreto Municipal 4.225, publicado em 13 de outubro, mantém suspensas “as atividades pedagógicas presenciais nos estabelecimentos públicos e privados de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos no âmbito do Município de Jaguariúna”. Segundo o decreto, “o retorno gradual das atividades presenciais dependerá da análise dos dados científicos relacionados à capacidade e ocupação do sistema de saúde, bem como, da evolução epidemiológica (número de casos de contágio, internações e óbitos)”. As medidas serão reavaliadas pela Prefeitura no dia 16 de novembro.