PREFEITURA DE JAGUARIÚNA NOTIFICA CPFL E OPERADORAS E DÁ PRAZO PARA REPAROS EM FIAÇÕES

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Procon e das secretarias municipais de Obras e Serviços e de Mobilidade Urbana, notificou a CPFL e as operadoras de telefonia para que iniciem os reparos nas fiações soltas nos postes da cidade, que têm causado transtornos e reclamações da população.

Segundo o diretor do Procon de Jaguariúna, Edison Cardoso de Sá, as empresas notificadas têm prazo de dez dias para iniciarem os reparos, que devem estar concluídos em no máximo 180 dias, contados a partir do último dia 5 de maio, data da notificação.

“Caso as empresas não cumpram esse prazo definido em acordo, poderá ser concedida uma extensão do prazo, desde que justificada e comprovada a necessidade. Se mesmo assim o prazo não for cumprido, as empresas serão autuadas pelo Procon de Jaguariúna”, informa o diretor do Procon.

O acordo foi discutido em reunião online realizada no último dia 20 de abril, entre as empresas e representantes do Procon e das secretarias municipais. As empresas deverão informar à Prefeitura os dias e horários em que farão os reparos e retiradas da fiação dos postes, para que as secretarias municipais façam o acompanhamento no local.

A Prefeitura de Jaguariúna também enviou às empresas uma relação dos bairros da cidade, divididos por regiões, para auxiliar as equipes nas ações de reparo.