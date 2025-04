PREFEITURA DE JAGUARIÚNA PROMOVE FESTA DA PÁSCOA COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, convida toda a população para participar da Festa da Páscoa, que será realizada neste sábado, dia 19 de abril, das 9h às 12h, no Parque Luiz Barbosa. A manhã promete ser repleta de diversão e momentos especiais para as crianças e suas famílias. A entrada é gratuita e aberta à população.

Com uma programação lúdica e acolhedora, o evento contará com atividades para os pequenos e também os adultos. Entre as atrações estão:

Caça aos ovos de chocolate – Uma aventura doce e divertida para as crianças explorarem o parque em busca de surpresas de Páscoa.

Teatro Infantil “A Luz da Páscoa” – Um espetáculo encantador apresentado por crianças da Escola das Artes, que trarão ao palco uma história emocionante sobre amizade, magia e esperança.

Pintura facial – Transformando os rostinhos das crianças com criatividade e alegria.

Confecção de orelhinhas de coelho – Uma oficina para soltar a imaginação e entrar no clima da festa.

Monitores e brincadeiras para toda a família – Uma equipe preparada para garantir a diversão com segurança e carinho.

Serviço:

Festa da Páscoa

Local: Parque Luiz Barbosa

Data: 19/04 (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Entrada gratuita