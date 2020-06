Prefeitura de Jaguariúna promove reuniões com setores para discutir reabertura gradual

A Prefeitura de Jaguariúna realizou nesta semana mais uma série de reuniões com os setores do comércio e serviços, além de lideranças religiosas da cidade, com o objetivo de discutir as ações e protocolos para a retomada gradual das atividades.

Participaram dos encontros representantes de bares e restaurantes, colégios particulares, academias, padres e pastores, setores que, neste momento, ainda não podem retomar as atividades por causa das restrições impostas pela quarentena do coronavírus.

Membros da Secretaria Municipal de Saúde e do Departamento de Fiscalização da Prefeitura falaram sobre as regras e normas previstas no Decreto Municipal 4.181, que prevê o restabelecimento gradual do funcionamento de serviços e atividades não essenciais a partir de 1º de junho, em acordo com a fase classificatória de Jaguariúna no Plano Regional autorizado pelo Governo do Estado.

A Prefeitura já promoveu mais de 15 reuniões com os mais diversos setores da economia jaguariunense, sempre com o objetivo de informar e orientar os empresários a se prepararem para uma retomada segura e gradual.