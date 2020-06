Prefeitura de Jaguariúna realiza manutenção e conservação em bairros da cidade

A equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Jaguariúna realizou na segunda-feira, dia 22, diversos trabalhos de manutenção e conservação na cidade.

Nos bairros Florianópolis, Pinheiros, Capela Santo Antônio e Jardim Primavera, a equipe da prefeitura executou trabalhos de cata entulho e galhos que estavam atrapalhando a circulação nas calçadas e ruas.

Um ponto de ônibus foi instalado na Rodovia Vicinal Oscar Pereira Dias, próximo ao Lago da Barra. A equipe também realizou a ação de conservação da Estrada Rural do Picadão, que dá acesso ao bairro Carlos Gomes, além do trabalho de capinação no bairro Jardim Bela Vista e na rua Alexandre Marion.