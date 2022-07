PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REALIZA MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta sexta-feira, dia 22 de julho, um mutirão oftalmológico no Centro de Especialidades Médicas para pacientes que aguardavam na fila do sistema Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), do Estado, para cirurgia de pterígio.

Segundo a Secretaria de Saúde, esses pacientes aguardavam no Cross acesso para esse tipo de procedimento desde 2016. O atendimento nesta sexta é pré-operatório e visa preparar os pacientes para realização do procedimento cirúrgico. A Prefeitura de Jaguariúna está bancando o procedimento pré-operatório e também irá custear as cirurgias, que serão feitas na cidade.

“Haviam 96 pacientes aguardando esse atendimento, e a Central de Regulação de Vagas do município contactou os mesmos conseguindo agendar 81 consultas para hoje”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

O pterígio ocular pode variar desde uma lesão pequena a lesões grandes, agressivas ou fibrovasculares que podem distorcer a topografia da córnea e, em casos avançados, podem ocluir o centro ótico da córnea.

“Trata-se de uma doença que afeta, geralmente, as pessoas que passam muito tempo ao ar livre, expostas ao vento e ao sol, podendo afetar um ou ambos os olhos (pterígio bilateral)”, completa a secretária. Segundo ela, o pterígio não é, normalmente, um problema grave, mas pode provocar sintomas desagradáveis ao paciente.