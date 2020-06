Prefeitura de Jaguariúna realiza trabalhos no Parque Maria Stela Bianco Torres, no Bairro Roseira de Cima

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Jaguariúna está realizando trabalhos de reforma no Parque Maria Stela Bianco Torres, no bairro Roseira de Cima. Um dos serviços é a desativação de uma cancha de bocha que não estava sendo utilizada, uma antiga reivindicação da população que frequenta o parque. No local, será criada uma área para atividades de esportes e cultura.

Segundo a secretária de Obras, Fernanda Santana, a área foi aterrada e será concretada. “As atividades no novo espaço serão definidas pelas secretarias de Esportes e Cultura. Com essa obra, atendemos a um pedido da população, já que a cancha de bocha está sem uso”, explica a secretária Fernanda.

O Parque Maria Stela Bianco Torres é dedicado ao esporte e lazer. Com um amplo estacionamento, o espaço possui área esportiva com quadras de basquete, vôlei e futsal, além de playground para crianças.