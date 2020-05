Prefeitura de Jaguariúna regulamenta estacionamento e instala placas de trânsito na Avenida Antônio Pinto Catão

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna, iniciou nesta quarta-feira, dia 27 de maio, a regulamentação do estacionamento no canteiro central da Avenida Antônio Pinto Catão, nos dois sentidos do trecho da rotatória da UPA 24h até a rotatória da nova Casa do Construtor. O serviço também inclui a instalação de placas de trânsito.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Josino José da Silva, os trabalhos seguem até esta sexta-feira, dia 29. “Vamos acrescentar 60 novas vagas para carros, duas vagas para idosos, duas vagas para deficientes, duas vagas para cargas e descarga e 15 de motos, totalizando 81 vagas, além de três faixas de pedestres”, disse o secretário.

“Com este projeto vamos beneficiar todos os comerciantes daquela região, onde seus clientes terão mais vagas para estacionarem e fazerem suas compras com maior conforto”, concluiu.

Fotos: Ivair Oliveira