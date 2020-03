Prefeitura de Jaguariúna suspende cirurgias eletivas e exames não urgentes

A Prefeitura de Jaguariúna determinou a suspensão das cirurgias eletivas realizadas pelo Hospital Municipal Walter Ferrari, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis. A medida está prevista no Decreto Municipal nº 4.150, assinado pelo prefeito Gustavo Reis e publicado em 18 de março.

O decreto também prevê a suspensão de todas as atividades odontológicas municipais, com exceção das urgências inadiáveis, além da suspensão de outros exames, como endoscopia, mamografia, ultrassonografia, tomografia, raio-x e demais exames ambulatoriais, sempre respeitando os casos que sejam comprovadamente urgentes e inadiáveis. As medidas são necessárias para evitar a propagação do coronavírus.

MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações, as pessoas podem acessar o hotsite da Prefeitura de Jaguariúna, exclusivo com informações e as ações do município no combate ao coronavírus. O endereço da página é: www.jaguariuna.sp.gov.br/coronavirus.