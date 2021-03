Prefeitura de Jaguariúna suspende mais uma vez pagamento de IPTU, ISS e taxas

A Prefeitura de Jaguariúna vai suspender novamente o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) fixo e da licença para localização, funcionamento e publicidade pelo prazo de três meses. O Decreto Municipal nº 4.288, que foi publicado nesta quarta-feira (17/03) na Imprensa Oficial, visa reduzir mais uma vez o impacto financeiro dos contribuintes de Jaguariúna com a quarentena do coronavírus.

A mesma medida já havia sido tomada em 26 de março do ano passado, no começo da pandemia. Segundo o prefeito Gustavo Reis, “a medida é essencial no momento em que o País vive o pior momento da pandemia e a região de Campinas está na iminência de ações ainda mais restritivas de circulação de pessoas para tentar conter o avanço da Covid-19”.

“Mas pedimos para quem tem condições financeiras que continuem pagando os tributos normalmente, pois o Município precisa da arrecadação para manter o atendimento à população”, alerta o prefeito.

Segundo o decreto, “ficam prorrogadas, por 90 (noventa) dias, as parcelas com vencimento original dentro do período de 17 de março de 2021 a 31 de maio de 2021”, tanto do IPTU quanto do ISS fixo e taxas.