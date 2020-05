Prefeitura de Mogi Guaçu apresenta novo site, mais moderno e prático

A Prefeitura de Mogi Guaçu colocou no ar no final de semana o novo site, com visual mais moderno, prático e com visualização adaptada para plataforma mobile, como celulares e tablets. Acesse o portal através do endereço https://mogiguacu.sp.gov.br

A reformulação foi conduzida pela Secretaria de Comunicação Social. As últimas modificações haviam ocorrido em 2014. Em tempos em que as estatísticas indicam que, em média, o acesso parte quase que em sua totalidade de celulares e tablets, o portal da Prefeitura de Mogi Guaçu sofreu uma grande transformação.

O visual é mais limpo, com botões de atalho às inúmeras seções disponíveis no site. O novo portal tem como imagem em destaque o Rio Mogi Guaçu, o maior patrimônio da cidade.

Na parte superior, o visitante tem dados históricos do município, acesso direto à Transparência, a relação das secretarias municipais, notícias, calendário oficial do Município, licitações e um link de contatos.

O site está conectado às redes sociais, como Facebook (@PrefeituradeMogiGuacu), Twitter (@prefmogiguacu), Instagram (@prefeituramogiguacu) e YouTube (Prefeitura de Mogi Guaçu), e ainda possui link a um grupo no Telegram e sugere a participação do visitante no grupo de transmissão de notícia via WhatsApp.

Logo abaixo, de uma forma ampla e destacada, o novo site coloca à disposição todos os serviços: infrações e multas de trânsito, emissão de segunda via do carnê do IPTU, emissão de segunda via do ISS e taxas, e-Dipam, Empresa Fácil, Nota Fiscal Eletrônica, valor atualização da Ufim, página restrita aos servidores públicos, download de arquivos, reclamação sobre iluminação pública, e-SIC e Ouvidoria.

As notícias oficiais produzidas pela Secretaria de Comunicação Social ganham destaque na página principal. No ponto superior do portal existe também um atalho para a página de Notícias. É uma forma do visitante ficar informado com todos os fatos e acontecimentos do município.

Outra inovação está na nas seções de Acesso Rápido, que dispõe de link para Atividades Educacionais, Calendário de Coleta de Galhos e Entulhos, Calendário Oficial, Agenda Cultural, Obras Municipais, Horário de Ônibus, Turismo, Vagas do PAT, Concursos Públicos, Subsídio do Transporte, Dados Meteorológicos, Cadastro Habitacional, animais resgatados pela Zoonoses, conselhos municipais, Transparência, Newsletter, Telefones Úteis, Servidores, Obituário e Exumações.

Também está sendo disponibilizado acesso à galeria de imagens no Flickr e um painel de vídeos hospedados no YouTube, na página da Prefeitura.

Todas essas novidades foram inseridas a partir de um projeto elaborado pelo assessor de secretaria André Pelegrino, com supervisão do secretário de Comunicação Social, Paulo Henrique Tenorio.

“A modificação no portal era necessária, em virtude das novas tecnologias apresentadas que tornam imprescindíveis manter as plataformas da Prefeitura de Mogi Guaçu atualizadas permitindo acessibilidade e maior transparência”, explicou o secretário. “O portal se tornou mais ágil e de fácil acesso, em virtude do grande número de serviços que ficam à disposição da população”, completou.