Prefeitura de Mogi Mirim adquire testes rápidos para Covid-19 e H1N1

A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através das secretarias de Saúde e Suprimentos e Qualidade, efetuou a compra de testes para o novo coronavírus (Covid-19) e Influenza Tipo A (H1N1). Foram adquiridos dois tipos de testes para o Covid-19, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, os testes RT-PCR e também os testes rápidos. Os kits de diagnóstico, diante do número limitado em todo o país, serão destinados para profissionais da área da saúde e pacientes internados, com quadro grave de saúde.

Os testes rápidos são realizados a partir de uma amostra de sangue, onde os exames sorológicos constatam a presença de dois anticorpos, as imunoglobulinas do tipo M (IgM) e G (IgG), produzidos pelo organismo do paciente para combater a infecção.

O teste será realizado no Ambulatório de Síndromes Gripais, montado na Rua Monsenhor Moysés Nora, 166, no Centro, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na zona Leste, e na Santa Casa de Misericórdia.

RT-PCR

O segundo Teste para o Covid 19 é o RT-PCR. O diagnóstico é realizado a partir de uma amostra de secreções da nasofaringe ou orofaringe, ou seja, material obtido da mucosa do fundo do nariz ou da garganta com uso de uma haste flexível (swab). Na atual situação, ele detecta um fragmento do genoma do novo coronavírus.

O Ministério da Saúde recomenda que o teste seja coletado entre o 3º e o 7º dias de sintomas, e também será usado somente em profissionais da área de saúde e em casos graves, de acordo com o protocolo estabelecido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, preconizado pelo Ministério da Saúde. O teste estará disponível na Santa Casa de Misericórdia.

H1N1

O exame para H1N1 segue o padrão do RT-PCR, colhido a partir de material obtido da mucosa do fundo do nariz ou da garganta, com uso de uma haste flexível (swab). O teste será realizado em profissionais da área de saúde e paciente graves e/ou internados.

A coleta do exame acontece no Ambulatório de Síndromes Gripais, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Santa Casa.

“A aquisição dos testes para Covid 19 e para H1N1 é mais uma ação adotada pela Secretaria de Saúde para somar à estratégia de combate ao coronavírus. Acreditamos que tais soluções, combinadas com o isolamento social, são ideais para proteger a população”, afirmou o gerente administrativo da Pasta municipal, Leonardo Cunha.