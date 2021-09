Prefeitura de Mogi Mirim convoca munícipes beneficiados pelo Programa Bolsa Trabalho

40 mulheres mogimirianas foram selecionadas pelo governo estadual para participarem do Programa Bolsa Trabalho. Organizada em parceria com a Prefeitura, a ação social permitirá que as pessoas beneficiadas obtenham qualificação profissional, além de ter uma bolsa-auxílio de R$ 535 por desempenhar uma ocupação trabalhista.

A convocação das munícipes contempladas começa a partir desta quarta-feira (15). Quem optou por fazer os cursos de Auxiliar de Controle de Produção e Estoque, Organização de Eventos, e EJA Online deverá comparecer amanhã, a partir das 9h, no setor de Gestão de Pessoas da Prefeitura, na Rodovia Deputado Nagib Chaib, 520, Morro Vermelho.

As mulheres que escolheram as oficinas de Gestão Administrativa, Gestão de Pessoas e Secretaria e Recepção deverão comparecer no mesmo local e horário, mas na quinta-feira (16).

Todas deverão apresentar documento original e cópia simples do RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. O objetivo é dar instruções, já que os trabalhos serão iniciados a partir da próxima segunda-feira (20).

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, mais de 200 pessoas fizeram a inscrição no programa assistencial. A partir de critérios adotados pelo governo estadual, 40 pessoas foram beneficiadas. Todas irão desempenhar trabalhos auxiliares em órgãos públicos, com carga horária de 4 horas diárias por 5 dias da semana, além de 80 horas de curso de capacitação. O programa terá duração de 5 meses.