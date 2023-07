PREFEITURA DE MOGI MIRIM DÁ POSSE AOS NOVOS MEMBROS DA CIPA

Tomaram posse na manhã desta sexta-feira (21), os novos membros da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da Prefeitura de Mogi Mirim. O ato aconteceu no Salão Vermelho da Estação Educação e contou com as presenças do prefeito Paulo Silva e do secretário de Administração, Antônio Cláudio da Rocha Salgado. São 22 membros, sendo 11 eleitos e 11 indicados. Do total, 11 representam o empregador (Prefeitura) e outros 11 são representantes dos empregados. A portaria de nomeação da nova Cipa foi publicada no dia 12 de julho. A gestão dos novos cipeiros teve início no da 1º de julho deste ano e termina em 30 de junho de 2024. A presidente nomeada da Cipa é a servidora Cláudia Cristina Colontonio Mantovani.

Paulo Silva destacou a alta responsabilidade da nova Cipa. “A prefeitura é a maior empresa de Mogi Mirim, comparada com qualquer outra empresa da cidade. São mais de 2,5 mil servidores diretos, imaginem a diversidade de mapas de risco. É uma tarefa imensa fazer esse mapeamento todo e apresentar as propostas de melhora e avanço. Como prefeito, estou junto com vocês para reduzir riscos. Fazer prevenção é convencer as pessoas”, frisou.

Na sequência, os novos membros receberam os bótons de cipeiros. Também houve a entrega dos bótons aos técnicos de Segurança do Trabalho, Luiz Henrique Guardia e Marcos Aurélio Abreu. Os dois vão trabalhar junto à Cipa