Prefeitura de Mogi Mirim e comerciantes estudam juntos formas de amenizar impactos nas vendas

Representantes da ACIMM e Sincomercio, além de comerciantes da cidade, foram recebidos na manhã dessa segunda-feira (20) pelo chefe de Gabinete, Guto Urbini, pelo presidente da Câmara, Manoel Palomino, e secretários municipais.

No encontro, organizado com todas as medidas de segurança necessárias em espaço amplo e sem aglomerações, os representantes do comércio receberam orientações sobre como realizar suas atividades sem descumprir os decretos estadual e municipal.

Ficou acordado que haverá reuniões semanais com representantes do grupo de comerciantes, a fim de definirem juntos ações que minimizem os impactos à categoria.

O chefe de Gabinete ressaltou que cidades que descumpriram o decreto estadual e abriram o comércio sem critério tiveram decisões contrárias na Justiça.

Guto reforçou que o novo decreto municipal prevê formas de manter as atividades sem colocar em risco a saúde das pessoas. “Os serviços não essenciais podem utilizar o sistema de delivery ou drive thru, previstos no decreto, por exemplo. A entrega rápida da mercadoria pode ser feita”, afirmou Guto.

A próxima reunião está agendada para sexta-feira (24), às 9h, no Sincomercio.