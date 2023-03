Prefeitura de Mogi Mirim / Futsal Down

Inclusão: 1º dia de aula do futsal down no Tucurão é um sucesso

A vida, como a arte, é cheia de definir papéis e, sem que percebamos, causar uma virada. É assim na relação professor-aluno em que, muitas vezes o docente, ao aplicar o dom de lecionar, acaba por aprender com o aprendiz. No caso daqueles que ensinam pessoas com síndrome de down esta troca é mais do que constante.

No domingo (19), a Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer) da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim iniciou as aulas de futsal down na cidade. As atividades ocorrem todo domingo, das 9h00 às 11h00, no Ginásio do Tucurão. Na estreia do projeto, um número considerável de alunos. Aprendiz prontos não só para serem atletas, mas para ofertar lições de vida.

A empolgação com o primeiro dia de aula estava estampa no rosto de cada um deles. Acompanhados por pais, avós ou outros familiares, se aplicaram nas atividades propostas pelo secretário de Esporte, Wilians Mendes, responsável pelo treinamento junto com seus “auxiliares” André Oliveira e Alex Lucon, ambos da Sejel.

“Não tem satisfação maior no mundo para um treinador do que dar aula, ensinar. Mas com o pessoal do futsal down é diferente, é melhor. A alegria que eles transmitem é absurda e só nos motiva a seguir as diretrizes do nosso prefeito Paulo Silva para, cada vez, fazer do esporte em Mogi Mirim uma ferramenta de inclusão”, frisou o secretário.

O chefe de Gabinete, Mauro Nunes Junior, também acompanhou o primeiro dia de aula do futsal down em Mogi Mirim. “A emoção dos pais é algo que não tem preço. E a gente se emociona junto, se envolve. Eles nos ensinaram muito e tenho certeza de que o projeto vai ser um sucesso”, destacou.

A atividade começou dois dias antes de uma data especial. Nesta terça-feira, 21 de março, se celebra o Dia Mundial da Síndrome de Down. O objetivo é gerar uma conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. E nada melhor do que um projeto que integra o esporte à rotina destes mogimirianos mais do que especiais para celebrar a data oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012.

As aulas são gratuitas e destinadas a pessoas com Síndrome de Down a partir de 5 anos. Não há limite de idade. Para participar, os responsáveis devem se dirigir até o local do treinamento na data e horário da atividade e preencher um documento disponibilizado pela Secretaria de Esporte.