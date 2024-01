Prefeitura de Mogi Mirim inicia recadastramento do Passe Social

Imagem Ilustrativa

Benefício passa a ser permanente para usuários com renda de até meio salário mínimo

A Prefeitura, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e Assistência Social, anunciou nesta terça-feira (23) que começou o recadastramento para a obtenção do Passe Social. O programa passou por algumas alterações em sua legislação com o objetivo de permitir que mais pessoas sejam contempladas com o uso do transporte coletivo municipal.

As novas medidas irão garantir o benefício de maneira permanente – e não mais temporário –, e também amplia o benefício social para pessoas que recebam até meio salário mínimo, ou seja, até R$ 706,00. Na prática, o benefício é destinado aos inscritos no Cadastro Único, que se enquadrem nos critérios mínimos.

• Estar inscrito e com cadastro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais (CADÚnico);

• Ter renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário-mínimo nacional;

Para a solicitação do Passe Social, o munícipe deverá comparecer na Central de Cadastro Único ou nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para retirar a Folha Resumo do Cadastro Único que deverá ser entregue, junto com o RG, no Terminal Urbano, das 8h00 às 17h00. Mais informações podem ser obtidas nos seguintes contatos, via whatsapp.

· CRAS Norte: (19) 3805-4073

· CRAS Leste: (19) 97155-8817

· CRAS Planalto: (19) 99811-6158

· Central de Cadastro Único: (19) 3862-4755