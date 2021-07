Prefeitura de Mogi Mirim lança Serviço de WhatsApp para troca de lâmpadas em vias públicas

Com o objetivo de agilizar o serviço de troca de lâmpadas da iluminação pública, a SSM (Secretaria de Serviços Municipais) está disponibilizando um novo canal de comunicação com os munícipes. Via WhatsApp a população pode enviar a localização exata do poste cuja luminária precisa de substituição.

O número para envio exclusivo da localização do poste é o (19) 97141-1976. As mensagens que não sejam a localização, não serão respondidas por ser este um canal automático.

Portanto, basta que o munícipe se posicione embaixo do poste com a lâmpada queimada, clique no botão de localização do WhatsApp e, após alguns segundos de espera para que o satélite identifique o local exato (recomendável 4 metros de precisão), envie ao número divulgado a localização atual.

Assim que receber a localização, a equipe de troca vai acessar o ponto exato e providenciar a substituição da luminária queimada com agilidade e precisão.

Usando a tecnologia à favor da população, a SSM pretende em um prazo máximo de 10 dias, atender a todos os pedidos cuja localização foi enviada pelo aplicativo.

Embora o número de WhatsApp já esteja ativo, o atendimento aos pedidos enviados nestes primeiros dias, só começará quando a Prefeitura zerar a fila de protocolos feitos anteriormente pela população, junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura.

Nos últimos dias, as equipes da SSM intensificaram a rotina de troca de luminárias da iluminação pública e mais de 200 ordens de serviço já foram cumpridas.