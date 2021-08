Prefeitura de Mogi Mirim propõe ações voltadas à mobilidade e trânsito

O Prefeito Paulo de Oliveira e Silva participou na última terça-feira (03) de uma reunião na Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) com a presença do presidente da instituição, José Luiz Ferreira, a gerente comercial Vanda Polettini, o presidente do Sincomercio, José Antônio Scomparim, e a representante do SAAE, Juliana Cristina Francisco Silva.

A vereadora Luzia Cristina, o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Dalbo, a Secretária de Relações Institucionais Maria Helena Scudeler de Barros, o gerente de Trânsito, Rogério Cunha, e a assessora da Secretaria de Mobilidade Urbana, Dayane Amaro, também integraram o encontro.

A reunião teve como objetivo a apresentação e definição de projetos voltados à mobilidade urbana, acessibilidade e à inclusão da pessoa com deficiência. O 1º projeto apresentado foi referente à Semana da Inclusão. A ideia é promover uma semana cultural, prevista para ocorrer entre os dias 21 e 24 de setembro. Na programação constarão palestras, oficinas, rodas de conversa, ensaios fotográficos, exposição de fotos e outras ações que visam difundir a inclusão e a proteção de direitos da pessoa com deficiência.

Outra proposta discutida foi a Semana do Trânsito. Ela deverá contemplar ações de conscientização e será promovida na região central de Mogi Mirim, no dia 20 de setembro.

Na oportunidade também foi apresentado o projeto Selo de Acessibilidade, uma iniciativa da Secretaria de Mobilidade Urbana. A implementação deste selo visa incentivar os estabelecimentos comerciais na adequação de suas edificações, de forma a atender as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 9050.