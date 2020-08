Prefeitura de Mogi Mirim revitaliza o complexo esportivo NIAS

Nesta quarta-feira (5), a Prefeitura promoveu a revitalização do Núcleo Integrado de Atividades Sociais (NIAS) “Vereador Antonio Carlos Guarnieri (Toca)”, localizado na zona Leste.

A revitalização foi iniciada em janeiro. Desde então, houve a troca total do gramado do campo de futebol, a reforma dos vestiários, da portaria e dos banheiros, a instalação de alambrados em todo o complexo esportivo e entre a arquibancada e o campo, além de outras melhorias.

Com esta nova infraestrutura, o NIAS passa a ter condições de receber partidas de futebol amador.

Mais um importante passo desta revitalização está relacionado ao atletismo. Foi promovida a construção da pista com caixa de areia para salto em distância e triplo, além do espaço para o arremesso de peso e a área para o lançamento do dardo.

A obra foi viabilizada através de emenda parlamentar conquistada através do ex-deputado federal Sílvio Torres, no valor de R$ 223.977,99. Em contrapartida, a Prefeitura também fez investimentos de R$ 250.345,62. A obra também teve o apoio das secretarias de Serviços Municipais, Agricultura, Planejamento Urbano e Suprimentos e Qualidade, além do SAAE.

O NIAS foi inaugurado em 5 de maio de 2012. O espaço foi batizado com o nome de Antonio Carlos Guarnieri, ex-vereador e que presidiu a Câmara Municipal de Mogi Mirim entre 1987 e 1988.