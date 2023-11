Prefeitura de Paulínia abre inscrições para Curso de Inteligência Emocional

A Prefeitura de Paulínia, através do Programa Qualifica Paulínia, abre as inscrições gratuitas para o curso de “Inteligência Emocional”, com 25 vagas disponíveis.

Para participar é preciso ter no mínimo 18 anos e o Ensino Fundamental completo. Pessoas desempregadas terão preferência no momento da seleção.

Os interessados têm até quinta-feira, 7, às 12h, para se cadastrar pelo site paulinia.sp.gov.br/qualificapaulinia

As aulas ocorrerão nos dias 18 e 19 de dezembro, das 8h às 17h30, na sede do Sest/Senat, localizada na Rua Santo Pigatto, 77, no bairro Santa Cecília, com carga horária de 16 horas.

O curso tem o objetivo ensinar sobre a importância emocional nos tempos atuais, o controle dos sentimentos e a compreensão que os indivíduos tem posicionamentos diferentes frentes a mesma situação.

Mais informações: (19) 3874 5669