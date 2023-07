PREFEITURA DE PAULÍNIA REALIZA EVENTO DE FÉRIAS

A Prefeitura realiza nos dias 25 e 26, das 14h às 16h, o evento “Férias com Educação Ambiental e Diversão”, no Jardim Botânico Adelelmo Piva Júnior, com entrada gratuita.

Dicas de reciclagem, produção e mudas de flores, guarda responsável de animal doméstico e como fazer compostagem em casa são algumas das atrações programadas.

Técnicos da Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente comandarão as recreações, voltadas para toda família.

O Jardim fica localizado na Rodovia Roberto Moreira, 575, no bairro Vista Alegre, em Paulínia, ao lado do Portal Futurista.