Prefeitura de Pedreira adquire “Carreta Tanque” para a Secretaria de Meio Ambiente

A Prefeitura de Pedreira adquiriu uma “Carreta Tanque” para que a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, possa desenvolver seus serviços de irrigação em diversos pontos do Município.

O Prefeito Fábio Polidoro informou que o equipamento será usado para a irrigação de mudas de árvores, fará parte intensiva do Projeto de Arborização, desenvolvido em parceria com a CPFL Jaguari, onde serão suprimidas as árvores que estão prejudicando a rede elétrica e plantadas muitas mudas em diversos pontos da cidade. “O equipamento também será usado pela equipe de manutenção da Secretaria de Divulgação e Turismo para a irrigação de praças, jardins e vasos ornamentais instalados na Avenida Antônio Serafin Pentean (Marginal) no corredor de turismo”, ressaltou o Prefeito Fábio Polidoro.

Luciano Dalto Godoi, Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, lembra que a Administração Municipal não possuía esta ‘Carreta Tanque’, que irá facilitar muito o trabalho desenvolvido pelas equipes de manutenção. “Estamos realizando o plantio de mudas em áreas de proteção permanente, áreas verdes nos bairros, entre outros pontos Município, nosso muito obrigado ao Prefeito Fábio Polidoro pelo apoio aos projetos voltados ao Meio Ambiente”, concluiu o Secretário Municipal.