Prefeitura de Pedreira amplia serviços no setor de Mobilidade Urbana

Melhorar a mobilidade urbana, manter as vias devidamente sinalizadas e garantir uma maior fluidez no trânsito, além de proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres são fatores que levaram a Prefeitura Municipal de Pedreira a implantar faixas de pedestres termoplásticas.

A nova pintura faz parte do planejamento estratégico de ações e serviços definidos pela equipe técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana pare serem executados no decorrer do ano. “Neste primeiro momento realizamos a pintura de 15 (quinze) faixas, porém serão repintadas mais de 80 faixas de pedestres em toda a cidade”, enfatiza o Secretário Municipal Ângelo Milani Pavão.

O Prefeito Fábio Polidoro lembra que uma boa sinalização é fundamental para garantir um trânsito mais seguro para todos além de proporcionar maior visibilidade, aumentando ainda mais a atenção dos motoristas que são obrigados a diminuírem a velocidade ao passar por estas faixas, facilitando a travessia de pedestres.

Também conhecida por ‘pintura quente’, a faixa termoplástica se destaca tanto no quesito visual como também na questão do efeito sonoro de alerta aos motoristas. O material possui resina de alta qualidade e aderência, é indicado para vias que recebem trânsitos pesados e com alto fluxo de veículos, o que acaba comprometendo a durabilidade e o desgaste da faixa. Essa tecnologia já foi usada em faixas existentes na região central, bem como em toda a extensão da Avenida Couto Magalhães.

Termoplásticos são aplicados a quente e comportam-se de forma plástica. Proporciona uma sinalização de longa durabilidade em VDM alto, com excelente visibilidade noturna sob chuva ou neblina. Os termoplásticos podem ser alquídicos ou hidrocarbonetos, são aplicados por aspersão ou extrusão.