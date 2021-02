Prefeitura de Pedreira antecipa vacinação contra a Covid-19 de idosos com 90 anos ou mais

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta quinta-feira, 4 de fevereiro, a vacinação contra a COVID-19 de idosos com mais de 90 anos. Inicialmente, a previsão era de que a vacinação desta faixa etária começasse em todo o Estado de São Paulo apenas na segunda-feira, 8 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a antecipação foi possível após liberação da Divisão Regional de Saúde (DRS7), com sede em Campinas, a qual Pedreira pertence. “Nossas equipes estão indo até as residências dos idosos com 90 anos ou mais, mesmo daqueles que não estão acamados. A Secretaria de Saúde possui 127 idosos de 90 anos ou mais e uma pessoa com 100 anos até o momento cadastrados”, destacou a secretária

Em São Paulo, a vacinação começou no dia 17 de janeiro, com os profissionais de saúde. Também receberam as primeiras doses da vacina os idosos que vivem em instituições.

Já os que estão na faixa etária entre 85 e 89 anos começarão a ser imunizados no dia 15 de fevereiro. Pelas regras do Plano Nacional de Imunização (PNI), o estado de São Paulo tem direito a cerca de 20% de cada remessa das vacinas que são liberadas para uso. A taxa é calculada pela proporção da população.