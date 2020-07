Prefeitura de Pedreira concluiu as obras de reforma e ampliação do “Posto de Saúde da Família Maria Herrera Lopes”, no Jardim Santa Clara

O prefeito Hamilton Bernardes Junior, juntamente com o vice-prefeito Fábio Polidoro, secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart e o vereador Dr. Jayro Gouvea Goulart Filho, realizou na sexta-feira, 3 de julho, a entrega oficial das obras de reforma e ampliação do Posto de Saúde da Família “Maria Herrera Lopes”, localizado na Rua Guerino Peron, no bairro Jardim Santa Clara.

Durante uma “Live” ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura Municipal, respeitando as normas de segurança, como distanciamento e álcool em gel, o prefeito Hamilton Bernardes destacou que as obras foram efetuadas através de convênio firmado com a AGEMCAMP e recursos do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. “Enfrentamos alguns problemas durante a realização das obras como a desistência da empresa que ganhou a concorrência, foi necessário efetuar outra licitação para que firma assumisse as obras e somente após todo esse processo estamos entregando oficialmente a população o novo Posto de Saúde da Santa Clara”, ressaltou Hamilton Bernardes.

A secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart enfatizou que durante o período de obras o atendimento a população foi realizado nas dependências da antiga Delegacia de Polícia, localizada na Rua Ana Francisca de Oliveira. “Não suspendemos o atendimento, todos os procedimentos agendados foram efetuados, a antiga sede da Delegacia passou por uma adequação para receber temporariamente o Posto de Saúde”, concluiu Ana Lúcia Nieri Goulart.

O vereador Dr. Jayro Gouvea Goulart Filho parabenizou o prefeito Hamilton Bernardes, vice-prefeito Fábio Polidoro e a secretária de Saúde Ana Lucia, pelo desenvolvimento do projeto. “Na inauguração deste Posto de Saúde em 2006, eu ocupava o cargo de Secretário de Saúde e sou conhecedor de sua importância, isso vem comprovar o compromisso da Administração Municipal com os anseios da população”, enfatizou o vereador Dr. Jayro.

Segundo o vice-prefeito Fábio Polidoro com a implantação do Conjunto Habitacional Vida Nova a demanda de atendimento aumentou muito e a reforma e ampliação solucionou o problema, pois propiciará melhores condições de trabalho e atendimento aos moradores do Jardim Santa Clara, Altos de Santa Clara, Jardim Alzira, Vila Cáu e o Vida Nova.