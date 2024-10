Prefeitura de Pedreira constrói calçadas na Avenida Wanderlei José Vicentini e Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso

A Prefeitura de Pedreira através das secretarias municipais de Turismo e de Obras e Vias Públicas, está realizando a construção de novas calçadas em na Avenida Wanderlei José Vicentini e na Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, na divisa com o Cemitério Santa Cruz.

“O projeto começou com a escavação e retirada de guias da área que recebe a melhoria, depois a empresa vencedora do processo licitatório já começou a construção da calçada na Avenida Wanderlei José Vicentini”, informou o Secretário de Obras e Vias Públicas Ricardo Sérgio Sartori.

Na Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, ao lado da divisa com o Cemitério Santa Cruz, em frente ao Conjunto Habitacional Marcílio Moratori, a Prefeitura de Pedreira, após a construção do Muro de Arrimo da Necrópole, agora está construindo a calçada. “Com a inauguração e funcionamento da CIMEI Sônia Maria Ferraretto Bacarelli, as mães e responsáveis que levam as crianças na creche precisam de uma calçada adequada, o que garante segurança para os usuários”, destaca a Secretária de Educação Mariangela Rodrigues.