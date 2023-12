Prefeitura de Pedreira constrói Galeria de Águas Pluviais no bairro de Entre Montes

A Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, está construindo uma nova Galeria de Águas Pluviais no bairro de Entre Montes, nas proximidades da Igreja da Imaculada Conceição.

Segundo informou o Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras e Vias Públicas, estão sendo implantados no total 123 tubos de 60 milímetros, 76 tubos de 80 milímetros e 17 tubos de 40 milímetros, além da construção de 3 caixas duplas de passagem e 6 caixas simples.

O Prefeito Fábio Polidoro destaca que as obras são necessárias para direcionar a grande quantidade de água que corre pelo local quando a o registro de chuva. “Toda a pavimentação asfáltica da Estrada Vicinal ‘Basílio Vieira de Godoy’ foi recuperada pelo Governo do Estado, cerca de 7 quilômetros e 800 metros, com a realização do serviço a água de chuva estava prejudicando os moradores e proprietários de chácaras e sítios nas proximidades da Igreja de Entre Montes, a Galeria de Águas Pluviais vai solucionar todos os problemas registrados até o momento, direcionando a água de chuva para um local adequado”, enfatizou o Prefeito Fábio Polidoro.