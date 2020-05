Prefeitura de Pedreira disponibiliza prestação de contas sobre os gastos de recursos no enfrentamento da COVID-19

A Prefeitura Municipal de Pedreira atendendo solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está disponibilizando, em seu site: www.pedreira.sp.gov.br a prestação de informações sobre as receitas e os gastos de recursos no enfrentamento à pandemia da COVID-19.

Um comunicado foi publicado no Diário Oficial do Estado, estabelecendo que os gestores adotem medidas de transparência e providências necessárias para dar publicidade e acesso público aos recursos empregados na pandemia. O documento determina que todas as informações relacionadas ao enfrentamento da pandemia devem ser divulgadas em tempo real pela internet.

Segundo destacou o prefeito Hamilton Bernardes Junior a Administração Municipal vem seguindo rigorosamente toda a legislação e os prazos estabelecidos. “Todas as informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Pedreira, convida a população para acessar: www.pedreira.sp.gov.br e acompanhar de perto como estão sendo efetuados os investimentos no enfrentamento do novo Coronavírus”, ressaltou o prefeito Hamilton.

Os gestores que não cumprirem as regras e orientações da Corte de Contas estarão sujeitos a pagar valores indenizatórios em torno de R$ 55 mil, conforme previsto em lei, dentre outras sanções administrativas.