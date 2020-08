Prefeitura de Pedreira e Governo do Estado abrem inscrições para cursos do Projeto “Meu Emprego – Cidadão Trabalhador”

No período de 17 a 21 de agosto, a Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria de Educação e o Governo do Estado de São Paulo, estarão recebendo inscrições para os cursos de Eletricista Residencial e de Gestor, pelo Projeto “Meu Emprego – Cidadão Trabalhador” do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego.

Segundo informou o coordenador municipal de cursos João Eduardo Corsi, o público alvo são os cidadãos desempregados à pelo menos 1 ano, residentes no município há no mínimo 2 anos e em alta vulnerabilidade social. “O participante dos cursos receberá um benefício de R$ 330,00 por mês, com duração de 6 meses, prorrogável por mais 3 meses, trabalho de até 6 horas em 4 dias da semana, qualificação profissional em 1 dia da semana. Os cursos serão coordenados pela Prefeitura Municipal e pelo Centro Paula Souza”, ressaltou Corsi.

As aulas do curso de Gestor serão ministradas na sede do Tiro de Guerra de Pedreira, localizada no bairro Jardim São Nilo e as aulas do curso de Eletricista Residencial na Escola Municipal “Professor João Emílio Begalli”, que fica na Rua João Lúcio de Moraes, nº 270, no bairro Jardim Triunfo.

Para realizar a inscrição o interessado deve apresentar cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, CTPS (Carteira de Trabalho) e Comprovante de Residência, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 111, Centro, ou ainda pelo e-mail: professorcorsi@gmail.com.