Prefeitura de Pedreira implanta estacionamento 45 graus na Rua Odavilson Utembergue

A Prefeitura de Pedreira, por meio da DITRAN – Divisão de Trânsito, da Secretaria Municipal de Segurança, implantou na semana passada, na Rua Odavilson Utembergue, no Parque Industrial, estacionamento 45 graus para os veículos automotores.

Segundo informaram os técnicos da DITRAN, o projeto foi implantado após estudos realizados e atendendo solicitação do Fórum da Comarca de Pedreira. “A Rua Odavilson Utembergue recebeu faixa de pedestre, e a sinalização para estacionamento 45 graus, criando assim, 15 vagas no total”, destacaram os responsáveis.

A Administração Municipal solicita uma maior atenção ao trafegar pelo local que se encontra com a pista de rolamento menor, tendo em vista o formato do novo estacionamento. “Essa estratégia, segundo a Divisão de Trânsito, está sendo utilizada visando aumentar as possibilidades de estacionamento para os veículos”, concluíram os técnicos.