Prefeitura de Pedreira inaugura a nova “Central de Pronto Atendimento” nesta sexta-feira, 05 de julho

A Prefeitura de Pedreira estará realizando na sexta-feira, 05 de julho, a partir das 9 horas, a solenidade de inauguração da Central de Pronto Atendimento “Mário Wilson Fratta – Nino Fratta”, localizada nas dependências da Central de Saúde, na Rua Miguel Sarkis, nº 51, Distrito Industrial.

Segundo informou a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, a Central de Pronto Atendimento começou a funcionar no mês de abril, oferecendo uma nova porta de acesso à Saúde para a população pedreirense. “O projeto deu certo, aliviou o movimento no Pronto Socorro do Hospital Humberto Piva oferecendo atendimentos para Dengue, Covid, Medicação externa, Troca de sonda, Sinusite, Vômito, dores e mal-estar em geral. Não é preciso agendamento, basta comparecer à Central de Pronto Atendimento”, ressalta a Secretária Ana Lúcia.

Atualmente a Central de Pronto Atendimento “Mário Wilson Fratta – Nino Fratta” funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, porém, a Administração Municipal está trabalhando para ampliação deste atendimento para 24 horas por dia.