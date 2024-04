Prefeitura de Pedreira inaugurou as novas instalações da Biblioteca Pública “João Luiz Alvarenga”

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa, realizou na quinta-feira, 04 de abril, a solenidade de inauguração das novas instalações da Biblioteca Pública “João Luiz Alvarenga”, localizada na Rua Duque de Caxias, Vila Santo Antônio, parte da antiga Cerâmica Santa Terezinha.

O novo espaço da Biblioteca reflete a confiança da Administração Municipal em melhorar as condições dos usuários e amantes da leitura. “Este é um projeto que há muito tempo estávamos trabalhando junto com o Prefeito Fábio para concretiza-lo, agora entregamos com muito orgulho para a população e para os artistas pedreirenses”, destacou na ocasião o então Secretário de Cultura e Economia Criativa João Paulo Nascimento.

Adriane Freitag David, Coordenadora da Unidade de Difusão e Cultura de Bibliotecas e Leitura da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, esteve prestigiando a inauguração das novas instalações da Biblioteca Pública de Pedreira e em nome da Secretária de Cultura do Estado de São Paulo, Marilia Marton, agradeço o convite e parabenizo o Prefeito Fábio Polidoro pelo belíssimo projeto para a nova Biblioteca Pública”, concluiu.

Na ocasião também foi entregue oficialmente a população o Projeto Biblioteca Inclusiva, que oferece serviços adaptados para pessoas com deficiência. “A nova sede da Biblioteca conta com acessibilidade para crianças e adultos, espaço para oficinas, além de área para atividades. Estamos seguindo o conceito de ‘Biblioteca Viva’, em que a formação de público é feita a partir de equipamentos culturais, promovendo uma nova visão do papel das bibliotecas”, enfatizou em seu discurso o Prefeito Fábio Polidoro.

A Biblioteca Pública “João Luiz Alvarenga” funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, aos sábados das 8h às 12h.