Prefeitura de Pedreira inaugurou o novo Centro de Exposições e a Revitalização da Praça Ângelo Ferrari

A Prefeitura de Pedreira e o Governo do Estado de São Paulo, através de convênio firmado pelo MIT – Município de Interesse Turístico, construíram um novo Centro de Exposições que recebeu o nome de “Maestro Antônio Miguel Fabrin e Família Fabrin” e a Revitalização da Praça Ângelo Ferrari.

No domingo, 30 de julho, aconteceu a solenidade de inauguração, contando com a presença de autoridades do Município, da região e do Estado de São Paulo, com o Prefeito Fábio Polidoro e a Primeira-Dama Vanessa Marinelli Polidoro recepcionando o Secretário Estadual de Turismo e Viagens Roberto de Lucena, Prefeito de Jaguariúna e Presidente da RMC Gustavo Reis, Desembargador Dr. Ricardo Cardoso de Mello Tucunduva, Presidente da AMITUR – Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Cultural e Turismo Jarbas Favoretto, vereadores Alessandro Luiz de Godoy, Rafinha Cavenaghi e Patrícia Pedroso, Ex-prefeito Hamilton Bernardes Junior, Secretário Municipal de Divulgação e Turismo Marcos Ronaldo Tonelotti, Secretária Municipal de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão, Diretor do Grupo Unieduca Flávio Pacetta, Maestro Antônio Miguel Fabrin e familiares, além de secretários, servidores municipais e população em geral.

Para um ‘Domingo mais Legal’ a Administração Municipal disponibilizou para alegria da garotada brinquedos infláveis e distribuiu pipoca e algodão doce gratuitamente, além de shows com as Orquestras de Violeiros de Pedreira e de Jaguariúna e apresentação especial de Quarteto de Cordas.

Foram investidos na obra R$ 1 milhão, 769 mil. “Um projeto inovador e de excelência voltado para o Turismo e a Cultura de Pedreira. Nossos agradecimentos ao Maestro Miguel Fabrin pela presença na inauguração juntamente com seus familiares”, enfatizou em seu discurso o Prefeito Fábio Polidoro.

O novo Centro de Eventos “Maestro Antônio Miguel Fabrin” possui um amplo espaço para a realização de eventos, sanitários e palco para espetáculos. “Estamos trabalhando para fortalecer o Turismo em Pedreira e assim atender bem nossos visitantes e a população pedreirense”, ressaltou o Secretário de Divulgação e Turismo Marcos Ronaldo Tonelotti.

A Praça Ângelo Ferrari recebeu melhorias como novo Parque de Diversões para as crianças e um belíssimo projeto de paisagismo. “Todas essas obras têm como principal objetivo fortalecer o Turismo, a Cultura e o bem-estar da população”, ressaltou o Vereador Alessandro Luiz de Godoy – Mole, que discursou em nome do Poder Legislativo.