Prefeitura de Pedreira inaugurou o novo Centro Integrado Municipal de Educação Infantil “Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli”

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Educação, realizou no sábado, 22 de junho, a entrega oficial da mais nova ‘Creche’ do Município, o Centro Integrado Municipal de Educação Infantil “Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli”, localizado na Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, defronte ao Conjunto Habitacional Marcílio Moratori, no bairro Santa Cruz.

Os moradores dos bairros que serão atendidos pela nova Creche Municipal estiveram acompanhando a solenidade, além de profissionais da área de educação, e autoridades, entre elas o Prefeito Fábio Polidoro e a Primeira-Dama Vanessa Marinelli Polidoro, vereadores Alessandro Luiz de Godoy (Mole), Rafinha Cavenaghi, Patrícia Pedroso e Jedson Panegassi, a família da homenageada Sonia Maria Ferrareto Baccarelli representada por João Carlos Baccarelli e Bárbara Baccarelli, Secretária de Educação Mariangela Rodrigues, Presidente da Casa de Assistência à Infância Planeta Azul Maria Helena Ronchi e Nelson Koki, Assessor do Deputado Estadual Edmir Chedid. A Corporação Musical Santana esteve abrilhantando o evento com a regência do Maestro Antônio Carlos Ferreira de Oliveira.

Segundo informou a Secretária de Educação Mariangela Rodrigues, a nova Creche Municipal irá cobrir uma importante região da Cidade. “Quando assumimos a Secretaria de Educação existiam mais de 300 ações judiciais por vagas em creches, após um primoroso trabalho e a entrega oficial de 4 (quatro) novas unidades está fila foi zerada, porém é um investimento necessário pois a demanda por vagas só cresce”, destacou a Secretária Mariangela Rodrigues.

A Casa de Assistência à Infância Planeta Azul será a responsável pela administração da nova CIMEI Sonia Maria Ferrareto Baccarelli. “Nossa equipe já está montada e pronta para bem atender as 130 crianças já matriculadas”, ressaltou Maria Helena Ronchi.

Durante o descerramento da Placa Oficial a família de Sonia Maria Ferrareto Baccarelli, através de João Carlos Baccarelli, Bárbara Baccarelli e João Luca Baccarelli, agradeceram o Prefeito Fábio Polidoro, o ex-prefeito Hamilton Bernardes, os vereadores da Câmara Municipal e a Secretária de Educação Mariangela Rodrigues pela homenagem, além dos professores, ex-alunos e funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares.

O Centro Integrado Municipal de Educação Infantil foi construído com recursos do Tesouro Municipal. “Para a Administração Municipal a educação é uma de suas prioridades, os recursos destinados a este setor garantem dignidade as crianças no presente, desenvolvimento humano e perspectivas de vida melhor para todos no futuro. O compromisso é oferecer um ensino de qualidade, melhorar as creches, como as reformas que já foram executadas e que estão acontecendo no momento como a construção de uma nova unidade nas proximidades do Residencial Vida Nova. Desde 2017 a Prefeitura de Pedreira criou mais de 800 novas vagas para atender a população”, ressaltou em seu discurso o Prefeito Fábio Polidoro.