Prefeitura de Pedreira inicia construção de Calçada na Estrada Municipal Hamilton Bernardes

Um fato desconhecido por muitas pessoas é que a qualidade de urbanização de uma cidade está muito ligada à qualidade das calçadas, que auxilia a análise do nível de desenvolvimento de uma cidade. Todavia, o espaço urbano se desenvolve de forma orgânica e muitas das vezes os edifícios são construídos sem que haja a preocupação em planejar como será a via de circulação dos pedestres.

Nesse sentido, a inadequação das calçadas acaba gerando dificuldades para todos, principalmente para idosos e pessoas com a mobilidade reduzida. Além disso, quando as calçadas não são adequadas elas interferem no direito básico de ir e vir que todas as pessoas possuem.

A Prefeitura de Pedreira através de seu Plano de Mobilidade Urbana iniciou nesta semana a implantação de aproximadamente 1 (um) quilometro de Calçada na Estrada Municipal Hamilton Bernardes, com o objetivo de atender principalmente os moradores do Conjunto Residencial Vida Nova. “A empresa vencedora do processo licitatório está nivelando toda a extensão que receberá a calçada, posteriormente será instalada a guia e a construção da calçada. O projeto tem como principal objetivo garantir a segurança dos pedestres que fazem esse caminho diariamente”, destaca o secretário municipal de Obras e Vias Públicas, Julio Francisco Nóbile.