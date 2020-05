Prefeitura de Pedreira instala tendas e organiza fluxo de beneficiários próximo à Caixa Econômica

O prefeito Hamilton Bernardes Junior determinou que medidas fossem tomadas em relação ao acúmulo de pessoas próximo à Caixa Econômica Federal em Pedreira. Na quarta-feira, 6 de maio, a Rua Antônio Castelo, no Centro de Pedreira, recebeu tendas, cadeiras e cavaletes de sinalização em uma iniciativa fruto de parceria entre as secretarias municipais de Saúde, Educação, Planejamento e de Segurança, para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial do Governo Federal, com mais conforto, segurança e organização.

“Infelizmente estava muito triste vermos a aglomeração de pessoas no sol, formando filas imensas nas calçadas. Nos últimos dias nos reunimos para encontrar uma solução adequada e, pelos bons resultados, percebemos que conseguimos resolver este problema. É um momento difícil para todos, mas se nos ajudarmos, passaremos por tudo isso com menos sofrimento”, ressalta o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

A ação passou a receber pessoas já no início da manhã da quarta-feira. “O local foi preparado conforme as recomendações de distanciamento do Ministério da Saúde. Os funcionários do Acessa Pedreira da Secretaria de Planejamento e da Educação, receberam treinamentos das equipes da Vigilância Sanitária e da agência da Caixa Federal para bem atender a população, além de fornecer álcool em gel e máscara de proteção”, informou a secretária municipal de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.

A empresa Teleson Telecom, com sua sede defronte as tendas, disponibilizou gratuitamente o sinal de Internet para o local, assim os técnicos podem ir agilizando o atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial do Governo Federal.