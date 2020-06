Prefeitura de Pedreira realiza barreiras sanitárias na extensão do “Comércio Turístico”

A Prefeitura de Pedreira, através de suas Secretarias municipais de Saúde e de Segurança, contando com o apoio da Vigilância Sanitária, Bombeiros Municipais e Polícia Municipal realizou, durante o primeiro final de semana de reabertura do “Comércio Turístico”, barreiras sanitárias nas dependências do Center Louças e Praça Coronel João Pedro.

Durante os trabalhos a secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, agradeceu a todos os colaboradores que não medem esforços para realizar com dedicação o trabalho a qualquer dia e hora. “As barreiras sanitárias pararam os turistas para saber se eles estavam apresentando algum sintoma ou tiveram contato com alguém positivo para a Covid-19. Foram avaliadas centenas de pessoas e nenhuma delas apresentaram febre, também distribuímos máscaras e folders de esclarecimento sobre o Coronavírus”, concluiu a secretária Ana Lúcia.

Segundo informou a enfermeira da Vigilância Sanitária, Isabel Cristina dos Santos Lima, está é uma ação que terá sequência nas próximas semanas. “Nosso principal objetivo é a prevenção, os visitantes estão sendo orientados sobre a importância de lavar as mãos corretamente, a importância do álcool em gel e o uso obrigatório de máscara”, ressaltou a enfermeira Isabel Cristina.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior, as barreiras sanitárias são essenciais neste momento que o comércio voltado para o turismo está sendo reaberto. “Inicialmente o trabalho é educativo e de prevenção, sem o impedimento da circulação dos visitantes nos locais que concentram as lojas de produtos industrializados em Pedreira, precisamos nos cuidar contra a COVID-19, porém todos precisam trabalhar para a economia voltar a crescer”, destacou o prefeito Hamilton Bernardes.