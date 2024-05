Prefeitura de Pedreira Realiza Pré-Cadastro Habitacional nos Dias 25 e 26 de Maio

A Prefeitura de Pedreira realiza nos dias 25 e 26 de maio, “Pré-Cadastro Habitacional”, online ou presencial, com o objetivo de analisar os dados e posteriormente inclusão na central de vagas da habitação na cidade.

Para a realização do Pré-Cadastro é necessário RG, CPF e um e-mail ativo.

É importante destacar que este pré-cadastro ainda não é para sorteio de moradias, e sim, para levantamento de dados estatísticos de avaliação do interesse social em habitação no Município, para criação de políticas públicas nesta área.

Para o Pré-Cadastro online o link será divulgado em breve. O pré-cadastro presencial será realizado nos dias 25 e 26 de maio, nas dependências do Acessa Pedreira, localizado na Rua Miguel Sarkis, Terminal Rodoviário, a partir das 8 horas