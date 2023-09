Prefeitura de Pedreira realizou Audiência Pública para elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária

A Prefeitura Municipal de Pedreira, através de sua Secretaria de Planejamento, realizou na noite da quarta-feira, 27 de setembro, nas dependências da Câmara Municipal, Audiência Pública para elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária de 2023, para Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre, atendendo ao dispositivo de artigo 48, parágrafo único, da Lei complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

“A realização de Audiências Públicas é um dever dos órgãos públicos e um direito do cidadão. É uma forma importante da Sociedade Civil fazer parte das decisões do Poder Público, influenciando-o e controlando-o. Por meio delas, a Administração Municipal disponibiliza informações, esclarece dúvidas, abre debates e presta contas à sociedade sobre ações e projetos de relevante impacto ou interesse social”, ressaltou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

A Audiência Pública de Prestação de Contas do Segundo Quadrimestre da Lei de Diretrizes Orçamentária 2023, foi transmitida online pelo canal no YouTube da Câmara Municipal de Pedreira e pode ser acessada no site: www.camarapedreira.sp.gov.br