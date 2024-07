Prefeitura de Pedreira recebe inscrições para Concurso Público de Guarda Municipal

A Prefeitura de Pedreira publicou no Diário Oficial nº 1.554, de sexta-feira, 19 de julho, o Edital de Abertura de Inscrições para Concurso Público para o cargo de Guarda Municipal do quadro permanente de servidores.

O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade do AVANÇA-SP, obedecendo as normas do Edital, seus anexos e eventuais retificações, com validade de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.

As inscrições para o Concurso Público estarão abertas até o dia 19 de agosto, o interessado deve acessar o endereço eletrônico: www.avancasp.org.br e localizar a área destinada ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pedreira, preencher o formulário exibido, que após seu envio gerará automaticamente o QR Code Pix ou Boleto Bancário, a inscrição somente será efetivada após a confirmação do pagamento.

O Concurso Público nº 02/2024 terá as seguintes fases: 1) Prova Objetiva; 2) Teste de Aptidão Física; 3) Avaliação Psicológica Específica para o cargo; 4) Exame Médico Especifico (Toxicológico); 5) Investigação Social. A aplicação da Prova Objetiva está prevista para o dia 15 de setembro de 2024, com 10 questões de Língua Portuguesa; 05 questões de Matemática e Raciocínio Logico; 05 questões de Informática; 20 questões de Conhecimentos Específicos, com 3 (três) horas de duração.

No total são 10 vagas para o cargo de Guarda Municipal, tendo como vencimento base R$ 1.568,30 + 40% de Periculosidade, com carga horária semanal de 44 horas ou 12×36, os inscritos devem possuir Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria “AB”.