Prefeitura de Santo Antônio de Posse e SENAC Capacitam Jovens e Adultos em Curso de Pintura em Tecidos

Da Redação

Foto: Divulgação Prefeitura Municipal

Santo Antônio de Posse se destacou novamente ao promover um curso de capacitação em parceria com o SENAC, focado na arte da pintura em tecidos. Entre os dias 17 de julho e 8 de agosto, a Prefeitura local juntamente com o SENAC realizaram uma iniciativa que não apenas enriqueceu as habilidades artísticas dos participantes, mas também proporcionou novas perspectivas de emprego e empreendedorismo para os munícipes.

O curso, ministrado por profissionais experientes e qualificados, reuniu jovens e adultos de diversas idades e origens, todos motivados a adentrar o mundo da arte da pintura em tecidos. A iniciativa reflete o comprometimento da Prefeitura em oferecer oportunidades de aprendizado que possam influenciar positivamente a vida dos residentes, equipando-os com habilidades práticas e criativas

A parceria bem-sucedida entre a Prefeitura de Santo Antônio de Posse e o SENAC demonstra que investir em educação e capacitação pode resultar em transformações significativas na vida das pessoas e na comunidade como um todo.