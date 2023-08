Prefeitura de Santo Antônio de Posse inaugura Sala Lilás em Ação Contra a Violência às Mulheres

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

Espaço Multiprofissional Promete Empoderamento e Autonomia no Combate à Violência de Gênero

Em um importante passo na luta contra a violência contra a mulher, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, no contexto do #AgostoLilás, mês de conscientização, inaugurou na manhã de quarta-feira, 30 de agosto, um espaço denominado “Sala Lilás “. Este novo ambiente, que funcionará em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), tem como objetivo principal oferecer um atendimento humanizado e acolhedor ao público feminino.

Localizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a Sala Lilás será operada por uma equipe multiprofissional composta por assistentes sociais e psicólogos, todos capacitados para fornecer suporte emocional e orientação jurídica às mulheres que sofrem com a violência de gênero. Além disso, a iniciativa visa contribuir com o empoderamento das mulheres por meio de cursos de capacitação empreendedora.

Este novo espaço surge em um momento crucial, onde os esforços para combater a violência de gênero nunca foram tão necessários. A Sala Lilás é mais do que um local físico; é um símbolo de solidariedade, força e esperança para as mulheres que enfrentam desafios decorrentes de situações de violência.